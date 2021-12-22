BIST 1.878
DOLAR 12,52
EURO 14,15
ALTIN 719,34
HABER /  EKONOMİ

Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? 700 lira deniyor

Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? 700 lira deniyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve memur maaşları dahil 18,5 milyon çalışanın maaşına vergi muafiyeti getirecek. Düzenleme ile ilgili merak edilen "Maaşlara ne kadar etki yapacak?" sorusunu Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya cevapladı.

Abone ol

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Normalde asgari ücretlileri kapsayan vergi muafiyetinin kapsamı genişletildi. Böylece muafiyet memurlar dahil çalışan herkesi kapsayacak. Düzenlemeden 18,5 milyon çalışan yararlanacak. Bu gelişmelerin ardından "Vergi muafiyeti memur maaşlarına ne kadar yansıyacak?" sorusu merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, rakam verdi.

"7 bin TL maaş alan memurun maaşına 700 lira katkı sağlayacak"
Kaya, 7 bin lira maaş alan bir memurun 7700 lira gibi bir miktara ulaşacağını söyledi.

Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ortalama bir memurun maaşını ele alırsak rakamı telaffuz edebiliriz. 7 bin civarında maaş alan aşağı yukarı 700 liralık vergi kesintisi var, demek ki, 700 lira civarında bir rakamı net olarak ortaya koyabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası müjdeyi vermişti
Yılın son Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjde de memurlara vermek istiyorum. Asgari ücrette gelir ve damga vergisi muafiyetini genişletmiştik. Memurlarımızı da bu kapsama dahil ederek fiilen aldıkları ücretin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine değişikliği olacak İslam Memiş canlı yayında açıkladı kesin gözüyle bakıyorum
Kabine değişikliği olacak İslam Memiş canlı yayında açıkladı kesin gözüyle bakıyorum
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Mehmet Muş: 462 kilo metamfetamin ele geçirildi
Mehmet Muş: 462 kilo metamfetamin ele geçirildi
Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu fark ÖTV'ye gitti
Benzin, motorin ve LPG'de yarın yapılacak dev indirim iptal oldu fark ÖTV'ye gitti
Başına çuval geçirip çalıntı kartla ATM'den para çekti
Başına çuval geçirip çalıntı kartla ATM'den para çekti
Milli gurur HÜRKUŞ film kahramanı oldu vizyon tarihi belli oldu
Milli gurur HÜRKUŞ film kahramanı oldu vizyon tarihi belli oldu
İstanbul'da İETT otobüsü kaldırımla balkonun arasına sıkıştı! Yolcular bayıldı: Çığlık atıyordular
İstanbul'da İETT otobüsü kaldırımla balkonun arasına sıkıştı! Yolcular bayıldı: Çığlık atıyordular
Merkez Bankası ilk müdahalesinde ne kadar döviz sattığını açıkladı
Merkez Bankası ilk müdahalesinde ne kadar döviz sattığını açıkladı
İslam Memiş'ten bomba dolar ve altın tahmini! Dolar ne zaman tekrar 18 lira olacak? Bu fiyattan alınır mı?
İslam Memiş'ten bomba dolar ve altın tahmini! Dolar ne zaman tekrar 18 lira olacak? Bu fiyattan alınır mı?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicron dünyaya hakim olacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Omicron dünyaya hakim olacak