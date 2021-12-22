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Antalya'da feci kazada hayatını kaybetti! Yürek burkan detay ortaya çıktı: Meğer...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da feci kazada hayatını kaybetti! Yürek burkan detay ortaya çıktı: Meğer...

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde tomruk yüklü tırın bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tır sürücüsü ağır yaralandı.

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Kullandığı tırda ilk seferini yaptığı bildirilen ve sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan şoför, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Güneycik Mahallesi Kındıra mevkiinde bulunan Güneycik rampasında 2 ay içerisinde 5 tane büyük kazanın meydana geldiği, 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza, Gündoğmuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya-Konya Karayolu istikametine seyir halindeki Yavuz Aşçı’nın kullandığı 41 AIR 953 plaka 41 F 0077 dorse plakalı tır, Güneycik Mahallesi Kandıra mevkiinde bulunan Güneycik rampasından indikten sonra karayoluna 1 kilometre mesafede kontrolden çıkıp çelik bariyerleri parçalayıp devrildi.



İlk seferiymiş
Yol kenarında bulunan tepeye çarparak devrilen tırın içerisinde sıkışan sürücü Yavuz Aşçı, sıkıştığı yerden itfaiye ve 112 ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucunda çıkarıldı. Aşçı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Yavuz Aşçı’nın firmada işe yeni başladığı ve kaza yaptığı tır ile ilk seferini gerçekleştirdiği bildirildi.

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