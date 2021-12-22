Adana'da sabah sesi duyup balkona çıkanlar şok oldu

ADANA’da 4 yaşındaki çocuk demir korkulukların olduğu balkondan düşerek ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay saat 08.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, sabah uyanan Alya Karavuş (4), 5'inci kattaki dairenin balkonundaki şebeke demirlerine tırmandı. Küçük kız, şebeke ile tavan arasındaki boşluktan toprak zemine düştü.



Sesi duyup balkona çıkan apartman sakinleri, Alya’nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Ağır yaralanan Alya, yakınları tarafından otomobille özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.