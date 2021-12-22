İstanbul'da rüşvet, kaçak içki ve fuhuş operasyonu! Kod adı 'Aksaray' polisler de var

İSTANBUL'da polislerle birlikte eğlence mekanlarından alınan rüşvet, kaçak içki, sigara ve fuhuş faaliyetlerini "Kod Adı: Aksaray" isimli gizli tanık ifşa etti. 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası yapılan operasyonlarda rüşvet alan polisler ve Aksaray bölgesini haraca bağlayan suç örgütü şebekesi yakayı ele verdi.

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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında uyuşturucu madde ticareti, kumar, fuhuş ve sahte içki suçlarına karışan suç örgütünü takibe başladı. Şebekeye dâhil olan polislerin de göz yummasıyla mekan işletmecilerinin, müşterilerinin canını nasıl tehlikeye attıkları gün yüzüne çıktı. Mekan sahiplerinin kaçak alkol satarak yada alkol görünümlü sahte içeceklere etiket yapıştırarak gerçekmiş gibi müşterilere servis ettikleri belirlendi. Mekanların, TAPDK bandrolünü sahte hazırlayıp insan hayatını hiçe saydıkları öğrenildi.

22 ev ve 9 gece kulübü 6 ay takip edildi

Sabah'ın haberine göre, 22 ev ve 9 gece kulübüne yönelik 6 ay süren bir teknik ve fiziki takiple, suç örgütünün âdeta röntgeni çekildi. Liderliğini Remzi K.'nin üstlendiği, hiyerarşik yapılı sistemde örgütün bazı kamu personelleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Takibini sürdüren polis, "Kod Adı: Aksaray" olan bir gizli tanığı ulaştı. Tanık, yasa dışı suç sarmalının her aşamasını itiraf etti.

Turistlerin hesapları şişirildi, itiraz eden silahla gasp edildi

Turistik faaliyetlerin yoğun yaşandığı bu bölgede, yoğun bir para çalışması olduğu ve yine turistlerden mekânlarda yüksek miktarda ücretler alındığı, hesapların şişirildiği, ücret ödemeyen müşterilerin ise darp edilerek silah zoruyla gasp edildiği belirtildi. İş yerlerinde kaçak işçilerin çalıştırıldığı ve yabancı uyruklu kadınların zorla çalıştırıldığı kaydedildi.

Polisler kaçak iddia işine ortak oldu

Rüşvet çarkındaki polis memurlarının yine Aksaray'da bulunan bir mekânda kaçak iddia işi yapan kişilerle ortaklığı olduğunu anlatan Kod Adı: Aksaray, bir polis memurunun rüşvetten yaklaşık 1 milyon lira parayı, çelik kasada sakladığını anlattı.

Polislere paraları kurye ile ödendi

Polis memurlarının olası operasyonda yakalanmamak için bölgeyi bilen ve tanıyan bir kurye tuttukları, kurye ile sosyal platformlar aracılığıyla haberleştikleri ve kuryenin topladığı parayı kendilerine getirdikleri için belirli bir miktarda para ödedikleri yine gizli tanığın ifadeleriyle deşifre oldu.

Polislerle telefon dinlemeleri dinlemeye takıldı

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası Abdullah A., isimli Aksaray'da çalışan şahsın mekanlardan para toplamaya çıktığı günün sonunda polis memuru E.Ç., ile buluştuğu ve önceki görüşmesinde, 'Ağabey para tamam, selam söylüyorlar Allah'a emanet ol' şeklinde konuşmaları dinlemeye yakalandı.

Polis memuru 'Hataylı A.' olarak nam salmış

Emniyetin fotoğraflama yaparak rüşvet çarkı içerisindeki polis memurları ve kuryeleri tespit etmesi ardından bir polis memurunun bölgede Hataylı A., olarak nam saldığı belirlendi. Operasyonun düğmesine basan emniyet güçleri, 4'ü polis, 21 kişi yakalandı.

Örgütün patates hatları ve kriptolu haberleşme ağı

Suç örgütünün Aksaray bölgesinde görev yapan bazı polis memurlarıyla aralarını iyi tutup samimiyet kurmaya çalıştıkları, polis memurlarına, 'Benim adamım' şeklinde samimi ve itibarsızlaştırıcı açıklamalarda bulunarak bölgeye korku saldıkları tespit edildi. Örgütün iletişim kurarken yakalanmamak adına kriptolu haberleşme sistemlerini kullandığı ve telefon numaralarının genellikle yabancı uyruklu vatandaşlar üzerine çıkararak 'Patates' olarak tabir edilen hatlarla irtibatta bulunduğu belirlendi.

Tüm iletişim kayıtlarını tek tek silmişler...

Örgütün konuşmalarında temkinli davranarak isim ve kişisel bilgileri ifşa etmedikleri, polis memuru ile rüşvet arasındaki aracılık eden örgüt üyesinin rüşvet eylemi sırasında tespit imkânı bırakmamak adına tüm iletişim kayıtlarını silerek yok ettikleri teknik ve fiziki taklip sırasında ortaya çıktı.

120 personelle 52 mekana baskın

Emniyet güçlerinin eğlence mekânlarını adeta haraca bağlayan polis memurları ve suç örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgütün çökertilmesi için 52 ekip 120 personelle operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 52 eğlence mekânı kontrolden geçirildi. Yapılan operasyonlarda Aksaray bölgesinde konuşlanan örgütün lideri ve 9 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisler rüşvet çarkının içinde yer alarak...

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararında polis memurunun rüşvet çarkının içerisinde yer almasıyla örgütün Aksaray'da bulunan mekanlara baskı kurarak para topladığı, mekanlarda gerçekleşen kanunsuz ve hukuksuz olaylara karışarak örgütün korkutucu gücünden yararlanıp haksız kazanç elde ettikleri anlatıldı. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.