BIST 1.878
DOLAR 12,52
EURO 14,15
ALTIN 719,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kayseri'de 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürdü! Katil bakın ne ceza aldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürdü! Katil bakın ne ceza aldı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde, pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi.

Abone ol

Kayseri Adalet Sarayı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.A. (17) duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık O.Ç. (16) duruşmada yer almadı. Ayrıca genç kızın babası ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Sanıkların yaşının küçük olmasından dolayı duruşma kapalı olarak gerçekleşirken, Cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar etti.

Tutuklu sanık B.A.’nın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz sanık O.Ç.’nin ise beraat kararı alması yönünde mütalaa verdi. Duruşmada yer alan tutuklu sanık B.A., suçlamaları ve mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.A. hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verirken, sanık O.Ç. hakkında ise beraat kararı verdi.



Olay
Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda gece saatlerinde iddiaya göre, eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A., pompalı tüfekle I.T.'yi başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'a kar yağdı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek meteorolojiden bir çok ile uyarı geldi
Foto Galeri İstanbul'a kar yağdı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek meteorolojiden bir çok ile uyarı geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'de dördüncü doz aşılama başlıyor
İsrail'de dördüncü doz aşılama başlıyor
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Memura ek zamda son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'la görüşecek
Memura ek zamda son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'la görüşecek
Kahvede nohut hilesi! Çekilmiş kahvede bu fiyata dikkat
Kahvede nohut hilesi! Çekilmiş kahvede bu fiyata dikkat
Kemal Sunal'ın 'Davaro' filmi gerçek oldu! Erkek hırsızlar çarşaf giyip evleri soyarken kameraya yakalandı
Kemal Sunal'ın 'Davaro' filmi gerçek oldu! Erkek hırsızlar çarşaf giyip evleri soyarken kameraya yakalandı
Doktora kolonya şişeli saldırı! "Ne biçim doktorsun"
Doktora kolonya şişeli saldırı! "Ne biçim doktorsun"
İstanbul'da rüşvet, kaçak içki ve fuhuş operasyonu! Kod adı 'Aksaray' polisler de var
İstanbul'da rüşvet, kaçak içki ve fuhuş operasyonu! Kod adı 'Aksaray' polisler de var
Antalya'da feci kazada hayatını kaybetti! Yürek burkan detay ortaya çıktı: Meğer...
Antalya'da feci kazada hayatını kaybetti! Yürek burkan detay ortaya çıktı: Meğer...
Ümit Savaşçı Omicron'un semptomlarını açıkladı! "Daha sinsi, tat-koku kaybı yapmıyor"
Ümit Savaşçı Omicron'un semptomlarını açıkladı! "Daha sinsi, tat-koku kaybı yapmıyor"
Okul tatilleri 2022 yarı yıl tatili 15 gün tatil ne zaman?
Okul tatilleri 2022 yarı yıl tatili 15 gün tatil ne zaman?