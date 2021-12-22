İstanbul'a kar yağdı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek meteorolojiden bir çok ile uyarı geldi
İSTANBUL'a beklenen kar gece saatlerinde geldi. Anadolu Yakasında bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda il için kar yağışı uyarısında bulundu. Çığ tehlikesine de dikkat çeken MGM, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. İşte 22 Aralık Çarşamba günü hava durumu tahminleri...
İstanbul’da özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olan kar yağışı sokakları ve arabaların üzerlerini beyaza bürüdü. Meteoroloji 22 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda kente uyar "Sağanak ve yoğun kar" uyarısı yapıldı.
İstanbul Anadolu yakasında gece saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı özellikle yüksek bölgelerde yoğun şekilde yağdı. Sancaktepe, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek bölgelerinde sokaklar, ağaçlar ve otomobiller beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıkarak kar topu savaşı yaptı. Mete Kılıç, “Her şey çok güzeldi. Arkadaşları da çağırdım kar oynamak için. Maalesef şuan donuyoruz ama eve gitmeyeceğiz sabaha kadar buradayız açıkçası” dedi.
Meteoroloji’den uyarı geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Amasya ve Çorum dışında Karadeniz bölge geneli, Doğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Denizli, Isparta, Konya, Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.