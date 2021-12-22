İstanbul'a kar yağdı! İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek meteorolojiden bir çok ile uyarı geldi

Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için sokaklara çıkarak kar topu savaşı yaptı. Mete Kılıç, “Her şey çok güzeldi. Arkadaşları da çağırdım kar oynamak için. Maalesef şuan donuyoruz ama eve gitmeyeceğiz sabaha kadar buradayız açıkçası” dedi.