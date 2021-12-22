Memura ek zamda son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'la görüşecek
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zam haberi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bugün saat 16:00'da ek zam konusunu görüşecek.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşmüştü. Görüşme sonrası Ali Yalçın şu paylaşımı yapmıştı:
"Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu olarak, Bakan Vedat Bilgin ile ek zam talebimizi görüştük. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik."
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