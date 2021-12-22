Emekli maaşları asgari ücret seviyesine çıkarılsın teklifi Meclis'te reddedildi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in en düşük emekli maaşının net asgari ücret tutarında olması istemiyle hazırladığı kanun teklifi, AK Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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2022 asgari ücretinin net 4250 lira olarak açıklanmasının ardından, CHP milletvekili Gürer'in emekli maaşlarına ilişkin hazırladığı kanun teklifi, dün Meclis Genel Kurulu’nda oylandı.

Gürer, oylanmadan önce Genel Kurul’a hitaben yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik durumunu ‘buhran’ olarak niteledi. Krizden tüm kesimlerin olumsuz etkilediğini belirten Gürer bugün hala emeklilerin büyük bölümünün 1500 lira civarında maaş aldığını, çok sayıda emeklinin yoksulluk sınırında olduğunu, açlık sınırı altında emekli maaşı alanların sayısının da her dönem arttığını söyledi.





Emeklilerin sıkıntılarının yıllar itibariyle sürekli artığına işaret eden Gürer şunları söyledi:

“Emekli ısınma, kira, aydınlanma giderlerini dahi karşılayamayacak duruma düştü. Bugün 5 kişilik bir aile üç öğün yarım simit tüketse, bir de çay içse yanında, ne yazık ki emeklinin maaşı buna yetmiyor. İçinde bulunduğumuz süreçte emeklilerin yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması için mutlak surette bir düzenleme ihtiyaç."

Daha sonra CHP Milletvekili Gürer’in hazırladığı kanun teklifi, Genel Kurul’a getirilerek, milletvekillerinin oylarına sunuldu. Teklif, AK Parti milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.