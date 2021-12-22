Bakan Varank: Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.” dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "MÜSİAD Vizyoner'21 Zirvesi" programında konuştu.

Varank, “Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir.”

Varank, “Temel önceliğimiz, kurda ve fiyatlarda istikrarı sağlamak, öngörülebilirliği daha da artırmaktır.” ifadelerini kullandı

Varank, “Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomik iklimi hâkim kılacağız.” diye konuştu.