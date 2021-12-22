Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kur modeli açıklamaları Durmuş Yılmaz'a sert cevap

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erken seçim tartışmaları için "Noktayı koyuyorum" diyen Erdoğan yeni ekonomi modelinin amacına ulaştığını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı yeni kur modeli ile ilgili yapılan eleştirilere "Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir." dedi. Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz'ın dolar için eski haline döneceği yorumları için "Bunların beyni sulanmış, aynen öyle. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek." dedi ve BDDK'nın da bu yorumlara soruşturma başlattığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısı konuşmasından satır başları:

Komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık 2 ay süren maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte çok çalıştığınızı biliyorum. Milletimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

Türkiye son 10 yılda her türlü yöntemle sınandı. Gece yarıları başlayan finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Dünyada eşi görülmemiş bir şekilde ekonomimize tehditler savruldu. Sinsi tuzaklar kuruldu.

Erken seçim tartışması: Nokta koyuyorum

Bu ülke bir hukuk devletidir erken seçim olmayacaktır belirlenen tarihte seçim yapılacaktır nokta. Bay Kemal noktalı virgül değil ha nokta koyuyorum. İnşallah Haziran 2023'te seçimimizi yapacağız.

Buradan manşetlerle hükümet devirmeye alışmış akademisyen ve gazeteci kılıklı muhterislere sesleniyorum, darbe heveslilerine sesleniyorum, çalışmadan para kazanma peşinde koşan tüfeylilere sesleniyorum.

Yeni ekonomi modeli

Biz serbest piyasa kurallarına aykırı bir iş yapmıyoruz. Art niyetli spekülatörlerin ülkemizin üzerinden ellerini çekmesinin gayreti içindeyiz.

Bazılarının hiç de mutlu olmadığını görüyoruz. Dün terör örgütleri saldırısı altındayken yüzleri gülenlerin biz başlarını ezdiğimizde yüzleri düşmüştü.

Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilirken yüzleri gülenlerin şimdi de ülke istikrarında giderken yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor olabilirsiniz, ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığınıda susma erdemini gösterin. Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır.

Durmuş Yılmaz'ın dolar alın çağrısına cevap

Dün çıkmış biri kur düşüyor dolar almanın tam zamanı bu iş kaldığı yerden devam eder diyor. Bunların beyni sulanmış, aynen öyle. Bunlara gereken cevabı benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun ülkenin gerçekleriyle ilgisi olmayan sevilere çıkmasını dilemek hatta teşvik etmektir. Bunlarla ilgili BDDK yargı yolunu açtı.

Durmuş Yılmaz'ın evinin önündeki ayakkabılar Cumhurbaşkanı Erdoğan Durmuş Yılmaz'ın Merkez Bankası Başkası olarak görev yaptığı dönemde evinin kapısının önünde çıkarılan ayakkabı fotoğrafları üzerinden yapılan eleştirileri hatırlattı. Erdoğan "Size o dönemlerde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın" dedi.

Merkez Bankası'nın başında da olsa evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yola yürürsünüz. Size o dönemlerde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın, boşuna yol kesmeye çalışırsın buna ne gücün ne aklın yeter. Bir insanın bu kadar kendi ülkesine düşman kesilmesi için aklı ve vicdanı tamamen kaybetmesi gerekir.

Orman işçilerine müjde

Bir müjde de orman işçilerimize vermek istiyorum. Son 19 yılda 5.5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Orman köylümüzün gelirinde önemli bir artış yapıyoruz. Yılbaşından itibaren ve Temmuz ayı itibariyle yüzde 23 olmak üzere yıllık ortalama yüzde 51 oranında arttırıyoruz. Bu artışların hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizde bir süredir yaşanan kuraklık nedeniyle buğday, arpa, yulaf, nohut üreticilerimiz verim kaybı yaşamıştır. 651 bin üreticimize kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. 2.6 milyar lira kuraklık desteğini çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

Avrupa'nın pek çok ülkesinde kapanmalar başladı. Biz bu dönemi rahat geçiriyoruz. 3 ay gibi kısa süredece Çam Sakura Hastanesi'ni tamamladık. Grup toplantımızın ardından bir müjdeyi canlı yayınla duyuracağız. Turkovac inşallah tüm dünya ile insanlık ile buluşacak. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.