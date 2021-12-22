Son seçimi doğru bilen anket şirketi ORC'nin yılın son seçim anketi bomba! Hangi parti 2021'e yüksek başladı hangisi düştü?
Son seçimi en doğru bilen ORC Araştırma şirketi 2021 yılının 8 ayrı döneminde yapılan ankete göre partilerdeki oy değişimi grafiğini yayınladı. Anket sonuçlarında partilerin yılın başındaki oy oranları ile yıl sonu oy oranları arasındaki farklar dikkat çekti.
ORC Araştırma 2021 yılında gerçekleştirilen Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül, 8 Ekim, 29 Ekim, Kasım ve son olarak Aralık ayı anket sonuçlarına göre AK Parti, CHP ve İYİ Parti'deki oy oranı değişim grafiğini yayınladı.
ORC son olarak 3-9 Aralık tarihleri arasında yaptığı seçim anketinin sonuçlarını açıklamıştı. Ankete göre yüzde 10'luk seçim barajını sadece AK Parti, CHP ve İYİ Parti geçiyor.
İYİ Parti'de yükseliş var
İyi Parti'nin Şubat ayı anketine göre yüzde 10,8 olarak başladığı grafikte yükseliş sürdürerek yıl sonunda 15,9 oy oranıyla tamamladığı görüldü.
CHP 22'den 25'e yükseldi
CHP'nin 2018 oy oranı olan yüzde 22 ile başladığı Şubat ayı seçim anketi grafiği yıl sonuna kadar yüzde 25 seviyelerini devam ettirdi.