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Tekne faciası! 64 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tekne faciası! 64 kişi hayatını kaybetti

 HİNT OKYANUSU kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da meydana gelen tekne kazasında 64 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yerel basındaki habere göre, Madagaskar Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı yetkilisi Mamy Randrianavony, ülkenin kuzeydoğusunda 20 Aralık gecesi bir teknenin alabora olarak battığı bilgisini paylaştı. Randrianavony, batan teknede bulunan yolculardan 64'ünün hayatını kaybettiğini belirtti.

24 kişi aranıyor

Kaza sonrası 50 kişinin kurtarıldığını ifade eden Randrianavony, kaybolan 24 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Randrianavony, kazanın yolcu taşıma izni olmayan bir yük gemisine çok sayıda yolcu alınması nedeniyle yaşandığını kaydetti.

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