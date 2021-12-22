BIST 1.803
DOLAR 12,51
EURO 14,15
ALTIN 721,52
HABER /  EKONOMİ

Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilikte 2022 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için gelecek yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2022 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 95 lira ile 2 bin 218 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 2 bin 757, değişiklikler için 2 bin 960 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Aybike Esin Tumluer oynadığı diziler hangisi Aybike Esin Tumluer kimdir?
Aybike Esin Tumluer oynadığı diziler hangisi Aybike Esin Tumluer kimdir?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Dolarda vurgun yapanlar araştırılacak mı? Fatih Altaylı: Pazartesi günü kimler dolarda vurgun yaptı?
Dolarda vurgun yapanlar araştırılacak mı? Fatih Altaylı: Pazartesi günü kimler dolarda vurgun yaptı?
Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme
Sodexo CEO'su Özcan'dan yemek bedeli istisna tutarının güncellenmesine ilişkin değerlendirme
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başlarına taş yağdı korktum merdivenlere zor kaçtım
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başlarına taş yağdı korktum merdivenlere zor kaçtım
Tekne faciası! 64 kişi hayatını kaybetti
Tekne faciası! 64 kişi hayatını kaybetti
Daren Gerede Erkaya kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Daren Gerede Erkaya kimdir kaç yaşında babası kimdir?
Bennu Gerede kimdir kaç çocuğu var oğlu Daren Gerede'nin babası kimdir?
Bennu Gerede kimdir kaç çocuğu var oğlu Daren Gerede'nin babası kimdir?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
Turkovac'ta müjde geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor
Turkovac'ta müjde geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor