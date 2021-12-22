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Sürücüler dikkat! Kontağı çevirmeden kaputa vurun

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sürücüler dikkat! Kontağı çevirmeden kaputa vurun

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde hava sıcaklığının düşmesi dolayısıyla araçların kaputlarına sığınan hayvanların telef olmaması için "Kontağı çevirmeden kaputa vurun" sloganıyla kampanya başlatıldı.

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Kış mevsimi dolayısıyla hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü günlerde, soğuk havalardan korunmak isteyen hayvanlar araçların motor bölümüne girerek ısınmaya çalışıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde motoru sıcak araçların kaputlarına sığınan sokak hayvanlarının telef olmaması için, ''Kontağı çevirmeden kaputa vur'' sloganıyla kampanya başlatıldı. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve belediye görevlileri tarafından Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerindeki park halinde duran araçlara broşür bırakıldı.

İHA muhabirine konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, soğuk havaların artmasıyla minik dostlar için farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, bugün itibariyle kampanyayı başlattıklarını söyledi.
Türkyılmaz, "Onların ağzı var dili yok. Vatandaşlarımızdan isteğimiz minik dostlarımızın soğuk havalarda araçlarımıza sığınmış olabileceklerini sakın unutmasınlar. Motorumuzu çalıştırmadan önce aracımıza sığınmış olan hayvan dostlarımızın olabileceğini lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Kontağı çevirmeden önce kaputa vurarak minik dostlarımızı uyaralım. Sevgimiz de bir duygularımız da bir diyor ve ilçemizde bu kampanyayı başlatıyoruz" dedi.

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