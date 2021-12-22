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Cep telefonlarında taksit sayısı arttırıldı BDKK limiti ve taksidi arttırdı

Cep telefonlarında taksit sayısı arttırıldı BDKK limiti ve taksidi arttırdı

Cep telefonu alımlarında özellikle cari açığı azaltma amacıyla getirilen kredi limiti ve taksit sayısı düzünlemesinde değişikliğe gidildi. Cep telefonu alımlarında 3 bin 500 lira olan limit 5 bin liraya ve 3 ay olarak sınırlanan taksit sayısı 6 aya çıkarıldı. 5 binin altındaki taksit sayısı 12 ay olarak devam edecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında taksitlendirme süresinin “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL’ye yükseltilmesine, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verdi.

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