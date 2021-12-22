Cep telefonlarında taksit sayısı arttırıldı BDKK limiti ve taksidi arttırdı

Cep telefonu alımlarında özellikle cari açığı azaltma amacıyla getirilen kredi limiti ve taksit sayısı düzünlemesinde değişikliğe gidildi. Cep telefonu alımlarında 3 bin 500 lira olan limit 5 bin liraya ve 3 ay olarak sınırlanan taksit sayısı 6 aya çıkarıldı. 5 binin altındaki taksit sayısı 12 ay olarak devam edecek.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında taksitlendirme süresinin “yenilenmiş ürün” niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verdi.

BDDK ayrıca, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL’ye yükseltilmesine, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verdi.