Türk lirasına yoğun ilgi! 38 yılın en büyük yükselişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı önlemler, son iki aydır spekülatif bir biçimde değer kaybeden TL’yi adeta coşturdu. TL, dolar karşısında 1983’ten bu yana en güçlü yükselişine imza attı. Analistler, kur korumalı mevduatın TL’ye ilgiyi artıracağını, doların 10 liraya gerileyebileceğini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı başta dövize endeksi TL mevduat olmak üzere, TL'yi özendirme paketi para piyasalarında tarihi günlerin yaşanmasına neden oldu. Pazartesi günü açıklama öncesi 18.36 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar, Erdoğan'ın müjdesini verdiği yeni mevduat hamlesinin ardından adeta yerle bir oldu.

En güçlü yükseliş

Sabah'ın özel haberine göre yerli yatırımcıların açıklama sonrası gerçekleştirdiği 2 milyar doların üzerindeki satışla dolar yüzde 33 değer kaybederek 12.27 liraya kadar geriledi. Açıklanan paketin ardından Türk Lirası dolar karşısında 1983 yılından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

Döviz piyasasında hareketlilik dün de devam etti. Pazartesi gününü 13.32 liradan tamamlayan dolar, Türkiye piyasalarının açılmasıyla birlikte yerli yatırımcının satışa geçmesi üzerine yüzde 17 daha düşerek 11.09 lira ile 1 ayın en düşük seviyesine indi. Dolarda önceki günkü zirveden bu yana düşüş yüzde 40'a ulaştı. Dolar daha sonra gelen alımlarla 14.37 liraya kadar yükselse de öğleden sonra özellikle bireysel yatırımcıların artan satışlarıyla 12.6 liraya indi.

Pazartesi günü akşam saatlerinde 20 liranın üstüne çıkarak rekor kıran euro da dün 12.5 liraya kadar geriledi. Euroda tarihi zirveye göre kayıp yüzde 40'ı geçti. Türkiye'nin 5 yıllık risk pirimi 624'ten 590'a gerilerken, tahvil faizleri de 2 puana yakın düştü.

Analistler ne diyor?

Analistler, Başkan Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi. Kurda özellikle son 2 ayda, Türkiye'nin ekonomik gerçeklerinden kopuk suni bir yükselişin yaşandığını ifade eden uzmanlar, açıklanan önlem paketi ile önümüzdeki dönemde TL'ye geçişin hızlanacağını söyledi. TL cinsi enstrümanlara ilgiyi artıracak yeni paketin, yastık altındaki birikimlerin de ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunacağına dikkat çeken analistler, vatandaşın dövizin yatırım aracı olduğuna yönelik algısının kırılabileceğini bildirdi.