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Bakan Nureddin Nebati'den flaş açıklama! Vatandaş bunu bekliyor!

Bakan Nureddin Nebati'den flaş açıklama! Vatandaş bunu bekliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasıyla ilgili sorulara "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" yanıtını verdi

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Döviz kurundaki düşüş sonrası gözler çarşı pazara çevrilmişti. Dolar kurunun maliyetlere yansıması nedeniyle zam yapanlardan indirim yapması bekleniyor. İş dünyası birlikleri bu konuda çağrılar yaparken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de açıklama geldi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de gazetecilerin kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasıyla ilgili sorulara "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" yanıtını verdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik gelişmelere ilişkin sunumların devam edeceğini belirterek, "Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz" dedi.

Milletvekillerine sunum yaptı

Bakan Nebati, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı sonrası milletvekillerine ekonomik gelişmeler konusunda sunum yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati, yeni ekonomik modelin ayrıntılarına ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi. 

Bakan Nebati'nin, milletvekillerine, faizlerin ve dövizin düşmesinden sonra piyasaların rahatlayacağını, toplum olarak herkesin bu zor günlerde elini taşın altına koyması gerektiğini, ekonomik iyileşmelerin yakın zamanda piyasalara ve vatandaşa da yansıyacağını anlattığı belirtildi.

Anadolu'ya çıkacağız

Toplantının ardından AK Parti'li milletvekilleri ile kuliste sohbet eden Bakan Nebati, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nebati, kapalı toplantıya ilişkin, "Dün akşam TRT yayınında anlattıklarımı anlattık. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu sunumumuz olacak ardından 4 Ocak'ta AK Parti İl Başkanları Toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile toplantı yaptık. Anadolu'ya çıkacağız, diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce bir rahatlama, o gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağız şey, hep birlikte çalışmak. 'O', 'bu', 'sen', 'ben' yok; hep beraber" diye konuştu. 

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