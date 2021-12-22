McDonald's patates kızartması krizi yaşıyor

Dünyanın en büyük fast food şirketi McDonald’s, küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle ‘patates kızartması’ krizi yaşıyor.

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Dövizdeki hareketliliğin Nutella'nın tedarik sorunlarını etkilediğini açıklamasının ardından bugün yine bir yiyecek devi tedarik sıkıntısıyla gündeme geldi. McDonald's, küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle 'patates kızartması' krizi yaşadıklarını açıkladı.

Mc Donalds, patates kızartmasını yapmak için kullanılan patateslerin sevkiyatlarında gecikmeler yaşadığını söyledi.

Bu nedenle, Japonya’da yarından 30 Aralık’a kadar patates kızartmasının yalnızca küçük porsiyonları satılacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada “McDonald’s Japonya, müşterilerin McDonald’s Patates Kızartmasının tadını çıkarmaya devam edebilmelerini sağlamak için proaktif bir önlem olarak orta ve büyük boy patates kızartması satışlarını geçici olarak sınırlayacak.” ifadeleri yer aldı.

Şirket tarafından İngiltere merkezli BBC’ye yapılan açıklamada, “Müşteriler yine de tüm restoranlarımızda küçük boy patates kızartması sipariş edebilecekler. Bugüne kadar tedarikte herhangi bir kesinti olmadı” ifadeleri kullanıldı.

Pandemi büyük etken

McDonald’s’ın kullandığı patatesleri genellikle Kanada’nın Vancouver yakınlarındaki bir limandan ithal edildiği belirtilirken, bu gemilerin sel ve pandemi nedeniyle gecikmelerle karşılaştığı vurgulandı.

Şirket yaptığı açıklamada, Japonya’daki tedariği düzeltmek de dahil olmak üzere alternatif önlemlere geçileceğini söyledi.

Bu, McDonald’s’ın Japonya’daki porsiyonlarını küçültmek zorunda kaldığı ilk sefer değil. 2014 yılında, ABD’nin batı kıyısındaki 29 limanda 20 bin liman işçisi, terminal operatörü ve nakliye hattı arasındaki uzun süreli yaşanan anlaşmazlık, patates kızartması tedariğinde sıkıntıya neden olmuştu.

Daha önce de yaşanmıştı

Buna karşılık McDonald’s Japonya, sadece küçük porsiyonlarda patates kızartması satmak gibi acil bir adım atmıştı.

Bu yılın Ağustos ayında McDonald’s, İngiltere’deki 1.250 satış noktasında shake ve şişe içeceklerin mevcudiyetini etkileyen tedarik sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu da söylemişti.

Şirket, ülke çapındaki kamyon şoförü sıkıntısının aksamaların arkasındaki sebeplerden biri olduğunu söylemiş ve “Şu anda Birleşik İngiltere’deki perakendecileri etkileyen bir dizi sorun, bunlardan biri ülke çapında ağır vasıta sürücüleri sıkıntısı.” ifadelerinde bulunmuştu.