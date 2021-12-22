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2,3 milyon çocuk kötü durumda! BM Dünya Gıda Programı, Yemen’e yardımı kesiyor

2,3 milyon çocuk kötü durumda! BM Dünya Gıda Programı, Yemen’e yardımı kesiyor

BM Dünya Gıda Programı (WFP) yılbaşından itibaren Yemen’e yaptığı yardıma sınırlama getireceğini açıkladı.

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Yemen’de yaklaşık 8 yıldır Suudi güçler ve Husi isyancılar arasında yaşanan savaş sonucunda ülkede insanlık krizi yaşanmaya devam ediyor. 4 milyon insanın evlerinden edildiği ülkede, BM Dünya Gıda Programı, fonlarının azaldığı gerekçesiyle Yemen’e verdiği yardımı azaltacağını duyurdu. WFP bugün yaptığı açıklamada, 1 Ocak’tan itibaren 8 milyon Yemenliye azaltılmış yardım göndereceğini belirtirken kıtlık oluşabilecek bölgelere tam yardım verilmeye devam edileceğini açıkladı.

WFP Bölge Başkanı Corinne Fleischer yaptığı açıklamasında, Yemen'deki WFP gıda stoklarının azaldığını belirterek gıda miktarının azaldığında aç ve gıda güvenliği olmayan daha fazla insanın açlıktan ölebileceğini bildiklerini fakat şu anki durumun bunu gerektirdiğini ve umutsuz olduğunu söyledi.

2,3 milyon çocuk, yetersiz beslenmeden dolayı kötü durumda
BM Çouk Fonu (UNICEF) nun yaptığı araştırmaya göre ise Yemen’de 5 yaşın altında 2,3 milyon çocuk, yetersiz beslenmeden dolayı kötü durumda ve bu rakamın ilerde 400 bin olması öngörülüyor. WFP, Mayıs ayına kadar Yemen halkına yardım etmeye devam etmek için 813 milyon dolara ihtiyacı olduğunu bu rakamın 2022 de ise 1.97 milyar dolar olduğunu söyledi.

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