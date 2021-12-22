BIST 1.786
DOLAR 12,55
EURO 14,19
ALTIN 721,85
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da akılalmaz olay: Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış

İstanbul'da akılalmaz olay: Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış

İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü. Komşu, belediyenin onay verdiğini öne sürerken odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

Abone ol

1 yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen yurttaş evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

Show TV'nin haberine göre, daire sahibi, 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti.

"Belediye izin verdi" savunması

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendi doğalgazlarına bağlı olduğunu iddia etti.

Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Polis kıyafeti giyip kızını kaçırmışlar acılı anne anlattı
Polis kıyafeti giyip kızını kaçırmışlar acılı anne anlattı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak
3 aylar ne zaman 2022 hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
3 aylar ne zaman 2022 hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ele alındı
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ele alındı
Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplanacak
McDonald's patates kızartması krizi yaşıyor
McDonald's patates kızartması krizi yaşıyor
Mersin'de pansuman odasında cinsel saldırı! Duyduğu ses sayesinde farkına vardı
Mersin'de pansuman odasında cinsel saldırı! Duyduğu ses sayesinde farkına vardı
Borsa İstanbul'da devre kesici yine çalıştı! Bir haftada 5. kez yaşanıyor
Borsa İstanbul'da devre kesici yine çalıştı! Bir haftada 5. kez yaşanıyor
Bakan Nureddin Nebati'den flaş açıklama! Vatandaş bunu bekliyor!
Bakan Nureddin Nebati'den flaş açıklama! Vatandaş bunu bekliyor!