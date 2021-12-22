İstanbul'da akılalmaz olay: Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış

İstanbul'da bir binada 3+1 dairenin sahibi olan kişi, yan komşusunun evinin odasını çaldığını ileri sürdü. Komşu, belediyenin onay verdiğini öne sürerken odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

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1 yıl önce satın aldığı ve kiracılarının yeni çıktığı evine kendi taşınmak isteyen yurttaş evine geldiğinde büyük bir şok yaşadı.

Show TV'nin haberine göre, daire sahibi, 3+1 odalı olarak satın aldığı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti.

"Belediye izin verdi" savunması

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Belediyenin "Ne isterseniz yapın" dediğini söyleyen komşu, odanın kendi doğalgazlarına bağlı olduğunu iddia etti.

Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

Çekilen görüntülerde yan komşusunun evinin odasını kırıp kendi evine eklediği görüldü.