BIST 1.819
DOLAR 12,48
EURO 14,13
ALTIN 721,76
HABER /  DÜNYA

66 milyon yıl öncesine ait! Çin'de bulundu: 27 cm uzunluğunda

66 milyon yıl öncesine ait! Çin'de bulundu: 27 cm uzunluğunda

ÇİN’in Ganzhou şehrinde 66 milyon yıl öncesine ait mükemmel korunmuş bir dinozor embriyosu bulundu.

Abone ol

Çin’in Jiangxi eyaletinin Ganzhou şehrinde Oviraptorosaur dinozor türüne ait bir embriyo bulundu. Araştırmacılar, “Bebek Yingliang” adını verdikleri embriyo fosili daha önce dinozorlarda görülmeyen ancak modern kuşlara benzeyen bir duruş olan başını vücudunun altında, ayakları iki yanda ve sırtı kıvrılmış halde buldu. Birmingham Üniversitesi’nden Araştırmacı Fion Waisum Ma, fosil dinozorun tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi dinozor embriyolarından biri olduğunu belirterek, "Bu küçük doğum öncesi dinozor, tıpkı yumurtasında kıvrılmış bir yavru kuşa benziyor. Bu durum günümüz kuşlarının birçok özelliğinin ilk olarak dinozor atalarında evrimleştiğinin bir başka kanıtı" dedi.

Araştırmacılar, bebek fosilin 72 ila 66 milyon yaşında olduğunu belirterek, muhtemelen yumurtanın çamur kayması sayesinde gömüldüğünü ve bu sayede uzun süre leş yiyicilerden korunduğunu düşünüyorlar. Araştırmacılar, bebek fosilin eğer yaşasaydı 2 ila 3 metre boyuna ulaşabileceğini de ifade etti.



Yaklaşık 27 cm uzunluğunda
"Yumurta hırsızı kertenkeleleri" anlamına gelen Oviraptorosaurlar dizonor türü, Geç Kretase döneminde şu anda Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan tüylü dinozorlardandı. Yaklaşık 27 cm uzunluğunda olan fosil bebek, Çin’in Yingliang Taş Doğa Tarihi Müzesi'nde 17 cm büyüklüğünde bir yumurtanın içinde sergileniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
31 Aralık tatil mi okullar yarım gün mü öğleden sonra yılbaşı tatili mi?
31 Aralık tatil mi okullar yarım gün mü öğleden sonra yılbaşı tatili mi?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Avrupa Birliği çok uluslu şirketlere vergiyi arttırıyor
Avrupa Birliği çok uluslu şirketlere vergiyi arttırıyor
Polis kıyafeti giyip kızını kaçırmışlar acılı anne anlattı
Polis kıyafeti giyip kızını kaçırmışlar acılı anne anlattı
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak
3 aylar ne zaman 2022 hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
3 aylar ne zaman 2022 hangi ayda başlıyor Diyanet takvimi
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ele alındı
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ele alındı
İstanbul'da hurdalıkları almak istedi! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
İstanbul'da hurdalıkları almak istedi! Yaşlı adam feci şekilde can verdi
Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplanacak
Finansal İstikrar Komitesi Bakan Nebati başkanlığında toplanacak
McDonald's patates kızartması krizi yaşıyor
McDonald's patates kızartması krizi yaşıyor