Ekrem İmamoğlu: Ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomide alınan son kararları değerlendirerek "Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Türk liramızın bu şekilde alabora olması, kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez" dedi.

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Güngören'de kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Doğakent Sitesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, riskli yapı ilan edilen Gençosman Mahallesi’ndeki Doğakent Sitesi'nin hak sahipleriyle anlaşarak başlattığı kentsel dönüşüm süreci kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hak sahiplerine "hayırlı olsun" dileklerinde bulunan ve sitenin 18 ayda tamamlanacağını bildiren İmamoğlu, "18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki 2023 yılının mayıs-haziran aylarında, belki de Haziran'ın 4’ünde, benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim." diye konuştu.

Döviz kurlarındaki oynaklığa ve ekonomide alınan son kararlara üstü kapalı değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim."

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve hak sahipleri birlikte butona basarak temele ilk harcı döktü.

Riskli yapı ilan edilen 4 blok 136 bağımsız birimden oluşan Doğakent Sitesi, yeni projede 150 konut, 14 ticari birim olmak üzere toplam 164 bağımsız birimden oluşacak.