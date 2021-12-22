BIST 1.821
DOLAR 12,53
EURO 14,18
ALTIN 720,13
HABER /  POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: Ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu: Ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekonomide alınan son kararları değerlendirerek "Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Türk liramızın bu şekilde alabora olması, kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez" dedi.

Abone ol

Güngören'de kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan Doğakent Sitesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, riskli yapı ilan edilen Gençosman Mahallesi’ndeki Doğakent Sitesi'nin hak sahipleriyle anlaşarak başlattığı kentsel dönüşüm süreci kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Hak sahiplerine "hayırlı olsun" dileklerinde bulunan ve sitenin 18 ayda tamamlanacağını bildiren İmamoğlu, "18 ayı dikkatli bir biçimde takip ediyor olacağım. Demek ki 2023 yılının mayıs-haziran aylarında, belki de Haziran'ın 4’ünde, benim doğum günümde gelir sizlerin anahtarlarını ben teslim ederim." diye konuştu.

Döviz kurlarındaki oynaklığa ve ekonomide alınan son kararlara üstü kapalı değinen İmamoğlu, şunları söyledi:

"KİPTAŞ Genel Müdürümüz daha demin ifade etti 'Demirdeki artış yüzde 162 oldu' diye. İnşaat sektöründeki ürünlerin yüzde 80'i ithal ürünler. Bazen diyorlar ya inşaat sektörü yerli bir sektör, artsın büyüsün yok kardeşim yüzde 80'i ithal ürünlerden oluşan bir sektördür. Dövize bağlı bir ekonomik sisteminin içerisindeyiz. Dövizin bizi nasıl alabora ettiğini birkaç aydır yaşıyoruz. 17'ye çıktığına mı üzülelim 13'e indiğine mi sevinelim? Böyle bir ekonomi anlayışı olmaz. Tabii ki ekonomimiz iyi olsun, ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim. Çünkü bizim insanımız ekmeğini kazandıkça mutlu olur. Türk liramızın bu şekilde alabora olması kıymetsizleşmesi 84 milyon insanımızın hiçbirini mutlu etmez. 2023 yılının Mayıs, Haziran aylarında belki de Haziranın 4'ünde benim doğum günümde gelir sizin anahtarlarınızı ben teslim ederim."

Konuşmaların ardından İBB Başkanı İmamoğlu ve hak sahipleri birlikte butona basarak temele ilk harcı döktü.

Riskli yapı ilan edilen 4 blok 136 bağımsız birimden oluşan Doğakent Sitesi, yeni projede 150 konut, 14 ticari birim olmak üzere toplam 164 bağımsız birimden oluşacak.

İlgili Haberler
Dolar kuru yükselirken aranan dış güç bulundu! Ahmet Hakan isim verdi Merkez Bankası'ndan döviz duyurusu! Döviz hesaplarını TL vadeli hesaplara döndürenlere destek Hazine ve Maliye Bakanlığı dövize dayalı TL mevduat sistemini açıkladı! İşte yeni sistem
BU FOTO GALERİYE BAKIN
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde güzel sunucunun dövmeleri olay oldu!
Foto Galeri ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde güzel sunucunun dövmeleri olay oldu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bu hatalara dikkat! Kilo vermeyi zorlaştırıyor: Bilinçsizce tüketmeyin
Bu hatalara dikkat! Kilo vermeyi zorlaştırıyor: Bilinçsizce tüketmeyin
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Adalet Bakanı Gül Türkiye Barolar Birliği'nin Yeni Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü
Adalet Bakanı Gül Türkiye Barolar Birliği'nin Yeni Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü
Gübre fiyatlarında yüzde 54 indirim
Gübre fiyatlarında yüzde 54 indirim
Ali Babacan yeni kur modelini eleştirdi: Önce adını doğru koyalım...
Ali Babacan yeni kur modelini eleştirdi: Önce adını doğru koyalım...
31 Aralık tatil mi okullar yarım gün mü öğleden sonra yılbaşı tatili mi?
31 Aralık tatil mi okullar yarım gün mü öğleden sonra yılbaşı tatili mi?
Avrupa Birliği çok uluslu şirketlere vergiyi arttırıyor
Avrupa Birliği çok uluslu şirketlere vergiyi arttırıyor
İstanbul'da akılalmaz olay: Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış
İstanbul'da akılalmaz olay: Eve bir geldim evimin bir odası çalınmış
Polis kıyafeti giyip kızını kaçırmışlar acılı anne anlattı
Polis kıyafeti giyip kızını kaçırmışlar acılı anne anlattı
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak
KKTC'de asgari ücret 6 bin 90 lira oldu! Ocak ayı maaşlarına yansıyacak