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Adalet Bakanı Gül Türkiye Barolar Birliği'nin Yeni Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü

Adalet Bakanı Gül Türkiye Barolar Birliği'nin Yeni Başkanı Erinç Sağkan ile görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

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Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Bakan Gül, TBB'nin yeni yönetimine başarılar diledi.

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında atılan adımlar ile savunma hakkını güçlendiren düzenlemelerin öneminin vurgulandığı görüşmede, ayrıca avukatlık mesleğiyle ilgili güncel sorunlar da ele alındı.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Genel Müdür Yardımcısı Emre Yurtalan, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özar ile TBB Genel Sekreteri Veli Küçük, Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Erhan Toprak ve Ali Bayram da hazır bulundu.

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