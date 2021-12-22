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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

HAVELSAN'ın milli yazılımı ilk kez bir tatbikatta kullanıldı

HAVELSAN'ın milli yazılımı ilk kez bir tatbikatta kullanıldı

Türk savunma sanayisinin sahip olduğu kabiliyetlerle boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, organize etmek ve yönetmek için geliştirilen HAVELSAN Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Yazılımı, ilk kez NATO'nun Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda başarıyla kullanıldı.

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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, tatbikatta HAVELSAN VTS ve HAVELSAN Diyalog (Video Konferans) ürünleri görev aldı.

Şirket, Deniz Güvenliği Tatbikatı'nın bilgisayar destekli aşamasına katkı verirken HAVELSAN VTS yazılımı ilk kez bir tatbikatta kullanılmış oldu.

NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, yaptığı duyuruda, tatbikat tarihinde ilk kez özel uzay tabanlı yer gözlem şirketlerinin elde ettiği uydu resimlerinin HAVELSAN VTS'ye aktarıldığını ve sistem üzerinde gösterildiğini bildirdi.

Öte yandan, tatbikata katılan bir şirket tarafından elde edilen canlı AIS (otomatik tanımlama sistemi) izleri de yine HAVELSAN VTS'ye entegre edildi ve gösterildi.

NATO Deniz Güvenliği Tatbikatı'nın ilk 2 gününde akademik sunumların Türkiye dışındaki katılımcılara gösterimi video konferans sistemi HAVELSAN Diyalog üzerinden yapıldı.

Türkiye dışında Romanya ve Yunanistan'ın katıldığı tatbikatta, Cezayir ve Bahreyn gözlemci olarak görev aldı.

VTS Yazılımı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi için geliştirildi. Sistem sayesinde, gemilerle etkileşim en üst seviyede tutulacak, boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, organize etmek ve yönetmek mümkün olacak.

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