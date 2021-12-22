Rusya'dan olay iddia Türkiye güvence verdi Türk askeri ayrılıyor

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Suriye zirvesinde Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmesiyle ilgili Rusya tarafına güvence verdiği iddia edildi.

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Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre Lavrentyev, görüşmelere katılan Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini ifade etti.

Rus diplomat, “Türk ortaklarımız sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden, bağımsızlığından yana olduklarını, orada geçici olarak bulunduklarını ve imkanlar el verdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor” diye konuştu.



‘Rusya, İdlib’deki teröristlerle mücadelede Türkiye’ye yardım önerisinde bulundu’

Rusya’nın İdlib’deki teröristlerle mücadelede Türkiye’ye yardım etmeyi önerdiğini, Ankara’nın bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Lavrentyev, şöyle konuştu:

“İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele ile ilgili sorunların çözümünde Türk tarafına yardım önerisinde bulunduk ve konu şu anda Türk tarafı tarafından değerlendiriliyor.”