Rusya'dan olay iddia Türkiye güvence verdi Türk askeri ayrılıyor

Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Suriye zirvesinde Türkiye'nin Suriye'den askerlerini çekmesiyle ilgili Rusya tarafına güvence verdiği iddia edildi.Abone ol
Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev, Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da yapılan Astana formatındaki Suriye konulu görüşmeler sonunda düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sputnik'in haberine göre Lavrentyev, görüşmelere katılan Türk temsilcilerin Rus tarafına, ilk fırsat oluştuğunda askerlerinin Suriye'den ayrılacağına dair güvence verdiklerini ifade etti.
Rus diplomat, “Türk ortaklarımız sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye'nin birliğinden, bağımsızlığından yana olduklarını, orada geçici olarak bulunduklarını ve imkanlar el verdiğinde oradan ayrılacaklarını beyan ediyor, vurguluyor” diye konuştu.
‘Rusya, İdlib’deki teröristlerle mücadelede Türkiye’ye yardım önerisinde bulundu’
Rusya’nın İdlib’deki teröristlerle mücadelede Türkiye’ye yardım etmeyi önerdiğini, Ankara’nın bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Lavrentyev, şöyle konuştu:
“İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlerle mücadele ile ilgili sorunların çözümünde Türk tarafına yardım önerisinde bulunduk ve konu şu anda Türk tarafı tarafından değerlendiriliyor.”
Dışişleri Bakanlığı: Mültecilerin geri dönüşü ele alındı
Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, "Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri konusu da toplantıda ele alınmıştır" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, '21-22 Aralık 2021 Tarihlerinde Nur-Sultan’da Yapılan Suriye Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı' hakkında açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların onyedincisi 21-22 Aralık 2021 tarihlerinde Nur-Sultan’da düzenlenmiştir. Toplantıda siyasi süreçteki son gelişmeler, İdlip’teki durum, insani yardımlar ve terörizmle mücadele konuları ele alınmıştır. Taraflar, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü taahhütlerini yinelemişler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde sükunetin korunmasının önemini vurgulamışlar ve sahadaki insani durumun düzeltilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalmışlardır.