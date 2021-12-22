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Fitch'ten Türk bankaları için öngörü

Fitch'ten Türk bankaları için öngörü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, para politikasındaki belirsizlik ve yüksek enflasyon ortamında TL'de daha fazla yaşanabilecek değer kaybının bankalar için makroekonomik ve finansal istikrara yönelik risk oluşturduğunu açıkladı.

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Fitch, yeni yayımlanan Türk bankacılık sektörünün 2022 görünümüne dair raporunda, zorlu faaliyet koşulları ve yerli yatırımcının güveninin azalmasının da teşkil ettiği risklerin Tük bankaları için olumsuz bir durum oluşturduğunu belirtti.

2022 için görünümleri kötüleşti

Raporda, bu durumun bankaların kredi profilleri için olumsuz olduğunu ifade eden Fitch, hükümetin bankacılık sistemine müdahele etme ihtimalinin arttığını ve bankacılık sektörünün 2022 için görünümünün 'kötüleştiğini' belirtti.

TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylülden beri toplamda 500 baz puan faiz indirimine gitmesiyle 2021'in başından Aralık ortasına kadar dolar karşısında yüzde 50 değer kaybetti.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tasarruflarını değerlendirenlerin kurdaki yükselişten etkilenmemeleri için yeni bir sistem uygulanacağına yönelik açıklamasıyla TL yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı.

Fitch, sürdürülebilirse TL'deki toparlanmanın ve dövize çevrilebilir mevduat sisteminin bankalar için olumlu olmasını bekliyor ancak programın kapsamı ve etkileri henüz belirsizliğini koruyor.

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