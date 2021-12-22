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Antalya'da misafir olarak gitti kanlar içinde bulundu: Anne gözyaşlarını tutamadı

Antalya'da misafir olarak gitti kanlar içinde bulundu: Anne gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA’da bir kişi, misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatırken, olay yerine gelen gencin annesi gözyaşlarını tutamadı.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi 2680 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın giriş katında yaşayan bir kişi, iş dönüşünde eve gidince misafir arkadaşı Gökhan Arın'ı (34) yerde kanlar içinde buldu. Genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde Arın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın bir süre önce iş amaçlı olarak Elazığ’a gittiği, 2 gün önce ise ailesinin yanına geri dönerek arkadaşının evinde kaldığı öğrenildi. Oğlunun ölüm haberini alarak olay yerine gelen anne ise apartman girişinde gözyaşı döktü. Acılı anneyi ölen oğlunun arkadaşları sakinleştirdi. Anne daha sonra olay yerinden uzaklaştırıldı. Öte yandan, ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri delil çalışması gerçekleştirdi. Gencin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin çok yönlü araştırması devam ediyor.

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