Dünya şaşkına döndü: Erdoğan kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirasını (TL) güçlendirmeyi hedefleyen yeni ekonomi paketinin ardından TL'nin döviz karşısında hızla değer kazanması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Yorumlarda, "Kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı" ifadelerine yer verildi.

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Kabine toplantısının bitmesiyle kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan'ın Türk lirasını (TL) güçlendirmeyi hedefleyen ekonomi destek paketi dünya basınında geniş yankı bulurken ABD'nin Washington Post (WP) gazetesi 'kuşatma altında' şeklinde nitelediği TL üzerindeki baskının Erdoğan'ın yeni ekonomi paketiyle birlikte hafiflediğini kaydetti.

"Erdoğan, lira tasarrufunu teşvik edecek hamleleri açıkladı" başlığıyla haberini okuyucularına servis eden WP, Erdoğan'ın lira cinsinden tasarrufları teşvik etmek için bir dizi önlem aldığını ve kuşatılmış Türk lirasının üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından TL'nin dolar karşısında yüzde 18 değer kazandığını vurgulayan gazete, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) eylül ayından bu yana faiz oranını 5 puan düşürerek yüzde 14'e indirdiğini de hatırlattı.

Diğer bir ABD merkezli site San Diego Union Tribune de TL'nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten bir çalışma yayımladı. ABD'nin önde gelen ekonomi kanallarından Bloomberg, Erdoğan'ın TL'yi korumak için olağanüstü tedbirler açıkladığını yazdı. Bunlar arasında tasarrufları yerli para birimindeki dalgalanmalardan koruyacak yeni bir programın başlatılmasının bulunduğu da kaydedildi. Haberde, "Erdoğan'ın açıklamasının ardından lira düşüşünü kesti" denildi.

Reuters haber ajansı ise Erdoğan'ın TL'yi desteklemesinin ardından Türk lirasının yüzde 25 değer kazandığını, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından sonra Türkiye'de piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolar döviz satıldığını yazdı.

Fransız LeFigaro gazetesi Türk lirasının güçlendiğine vurgu yaptı. Haberde 20 Aralık Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve önlemlerini bildirmesinden sonra TL'nin sıçrayışa geçtiği belirtildi.

Londra merkezli Middle East Eye ise Erdoğan'ın para birimini desteklemek için açıkladığı yeni adımlar sonrasında Türk lirasının büyük dönüş yaptığını duyurdu. Gün içi Türk lirasının değer kaybı sonrası en büyük rallisini gerçekleştirerek değer kazandığı kaydedildi.