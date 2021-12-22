ABD ordusunun koronavirüs ve varyantlarına karşı tek aşı geliştirdiği iddia edildi

ABD ordusuna bağlı Walter Reed Araştırma Enstitüsünde 2 yıldır devam eden aşı çalışmaları sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantlarına karşı tek bir aşı geliştirildi. Aşının Omicron dahil tüm SARS mutasyonlarında kullanılabileceği öne sürüldü.

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ABD ordusuna bağlı Walter Reed Araştırma Enstitüsündeki bilim insanları önümüzdeki haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve tüm varyantlarına, hatta Omicran'a ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan SARS kaynaklı virüslere karşı etkili tek bir aşı geliştirdiklerini duyurmayı bekliyor.

Ordu laboratuvarı, koronavirüsün ilk DNA dizilimini 2020'nin başlarında aldı. Çok erken bir tarihte Walter Reed'in bulaşıcı hastalıklar şubesi yalnızca mevcut türe değil aynı zamanda tüm olası varyantlarına karşı da çalışacak bir aşı yapmaya odaklanmaya karar verdi. Walter Reed'in Spike Ferritin Nanoparticle Kovid-19 aşısı, diğer adıyla SpFN, bu yılın başlarında olumlu sonuçlanan hayvan denemelerini tamamladı.

Walter Reed'in bulaşıcı hastalıklar şube müdürü Dr. Kayvon Modjarrad, özel bir röportajda aşıyı Omicron ve diğer varyantlara karşı test eden insan denemelerinin 1. aşamasının bu ay tamamlandığını duyurdu. Modjarrad, aşının insan denemelerinin beklenenden daha uzun sürdüğünü çünkü laboratuvarın aşıyı aşılanmamış veya daha önce Kovid-19 ile enfekte olmayan denekler üzerinde test etmesi gerektiğini söyledi. Modjarrad, Walter Reed'in 2 bin 500 personelinin neredeyse tamamının aşının yaklaşık iki yıllık gelişiminde bir rolü olduğunu belirtti.