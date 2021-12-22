BIST 1.809
DOLAR 12,38
EURO 14,01
ALTIN 719,52
HABER /  SAĞLIK

ABD ordusunun koronavirüs ve varyantlarına karşı tek aşı geliştirdiği iddia edildi

ABD ordusunun koronavirüs ve varyantlarına karşı tek aşı geliştirdiği iddia edildi

ABD ordusuna bağlı Walter Reed Araştırma Enstitüsünde 2 yıldır devam eden aşı çalışmaları sonucu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve varyantlarına karşı tek bir aşı geliştirildi. Aşının Omicron dahil tüm SARS mutasyonlarında kullanılabileceği öne sürüldü.

Abone ol

ABD ordusuna bağlı Walter Reed Araştırma Enstitüsündeki bilim insanları önümüzdeki haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve tüm varyantlarına, hatta Omicran'a ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan SARS kaynaklı virüslere karşı etkili tek bir aşı geliştirdiklerini duyurmayı bekliyor.

Ordu laboratuvarı, koronavirüsün ilk DNA dizilimini 2020'nin başlarında aldı. Çok erken bir tarihte Walter Reed'in bulaşıcı hastalıklar şubesi yalnızca mevcut türe değil aynı zamanda tüm olası varyantlarına karşı da çalışacak bir aşı yapmaya odaklanmaya karar verdi. Walter Reed'in Spike Ferritin Nanoparticle Kovid-19 aşısı, diğer adıyla SpFN, bu yılın başlarında olumlu sonuçlanan hayvan denemelerini tamamladı.

Walter Reed'in bulaşıcı hastalıklar şube müdürü Dr. Kayvon Modjarrad, özel bir röportajda aşıyı Omicron ve diğer varyantlara karşı test eden insan denemelerinin 1. aşamasının bu ay tamamlandığını duyurdu. Modjarrad, aşının insan denemelerinin beklenenden daha uzun sürdüğünü çünkü laboratuvarın aşıyı aşılanmamış veya daha önce Kovid-19 ile enfekte olmayan denekler üzerinde test etmesi gerektiğini söyledi. Modjarrad, Walter Reed'in 2 bin 500 personelinin neredeyse tamamının aşının yaklaşık iki yıllık gelişiminde bir rolü olduğunu belirtti.

Mevcut aşılardan farklı olarak SpFN, 24 yüzlü futbol topu şeklinde bir protein kullanıyor ve bu da bilim adamlarının birden fazla koronavirüs suşunun sivri uçlarını proteinin farklı yüzlerine eklemesine olanak sağlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Vezir Alemşah eşi ve çocukları kimdir? Vezir Alemşah ölümü tarihte nasıldı?
Vezir Alemşah eşi ve çocukları kimdir? Vezir Alemşah ölümü tarihte nasıldı?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Dünya şaşkına döndü: Erdoğan kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı
Dünya şaşkına döndü: Erdoğan kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç yaşında kimdir gerçekte evli mi?
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç yaşında kimdir gerçekte evli mi?
Turkovac'ı geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü: Gururluyuz ve mutluyuz
Turkovac'ı geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü: Gururluyuz ve mutluyuz
Gaziantep'de dehşet! 2 pitbull köpeği 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
Gaziantep'de dehşet! 2 pitbull köpeği 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Bu yıl terör örgütünden kaçan 200 terörist teslim oldu
Bu yıl terör örgütünden kaçan 200 terörist teslim oldu
Set çalışanlarına küfür etmekle suçlanan Burak Özçivit'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
Set çalışanlarına küfür etmekle suçlanan Burak Özçivit'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
Fitch'ten Türk bankaları için öngörü
Fitch'ten Türk bankaları için öngörü