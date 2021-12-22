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Gaziantep'de dehşet! 2 pitbull köpeği 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gaziantep'de dehşet! 2 pitbull köpeği 4 yaşındaki çocuğa saldırdı

Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırdığı çocuk, tedavi altına alındı.

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Merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin olduğu belirtilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

Çevredeki bir sitenin yönetimi tarafından beslendiği belirtilen söz konusu köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı.

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