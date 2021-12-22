Düşüşe geçen döviz kurları fırsatçı ve stokçuları ağlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi modeliyle düşüşe geçen döviz kurları fırsatçı ve stokçuları ağlatırken vatandaşı güldürdü. Doların 12 liraya kadar gerilediğine dikkat çeken sektör temsilcileri gıdadan tekstile otomobilden elektronik eşyalara kadar birçok ürün grubunda ilk etapta yüzde 10'luk düşüş bekliyor. Fiyatlarda yüzde 30'lara varan gerileme görülebileceği vurgulanıyor.

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Ekonomide alınan tedbirler etkisini gösterdi. Otomotiv fiyatları bir günde yüzde 10 geriledi. Gıda başta olmak üzere her alanda yüzde 30'a varan fiyat düşüşleri bekleniyor.

Kuru bahane ederek fırsatçılığın yapıldığı otomotivde araçları stoklayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşarken fiyatlar inmeye başladı. Araç fiyatlarında ilk etapta yüzde 10'luk bir düşüş görüldü.

Kurun bu şekilde seyrini devam ettirmesi halinde yüzde 30'a yakın oranlarda düşüş görülebileceğini belirten sektör temsilcileri, "Özellikle 2022 model araçlar şubat, mart gibi piyasaya çıkacak. Eğer kur 12-13 lira bandından devam ederse fiyatlar yüzde 30 düşer. Çünkü 800 bin TL olan 2021 model aracı alanlar 1 milyona ikinci el olarak satmaya çalıştı. Kurdaki bu fiyatlarla bu aracın 2022 modeli 700 bin liradan satışa çıkar. Hal böyle olunca bu aracı 600-650 bin liralara kadar indirmek zorundalar. Fiyatlar nasıl 50 bin 50 bin çıktıysa 2-3 aya da aynı şekilde iner" diye konuştu.

Gıda fiyatlarında düşüş

Sabah'ın haberine göre; Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, "Beklentiler kur yukarı gidecek şeklindeyken şimdi tam tersine döndü. Bu muhakkak fiyatlara yansıyacaktır" dedi. Arpa, buğday, mısır, çeltik, nohut gibi ürünlerde üretim maliyetlerinin de düşeceğini anlatan Reis, "Mercimek ve buğdayın ekim zamanı. Şimdi girdi maliyeti döviz kuruna bağlı düşüyor. Önümüzdeki nisan, mayıs gibi nohut ve çeltiğin de girdi maliyeti düşecek. Kurdaki gerilemeyle yüzde 20 gibi bir fiyat gerilmesi olur" ifadelerini kullandı.

Buğday fiyatlarından kuraklığa bağlı rekolte düşüşü nedeniyle artış olduğunu anlatan İstanbul Fırıncılar Odası (İSTFO) Başkanı Erdoğan Çetin, "Mayısta 140 liraya aldığımız un çuvalı bir anda 350 liraları gördü. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buna müdahale ederek piyasaya 180-200 liradan un verdi. Ancak bu talebin yüzde 60'ını karşılıyor. Kalanı yine piyasadan alınıyor. Kur düştü, unun da fiyatlarının düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Birleşik Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de belirsizliğin ortadan kalktığını söyledi. Öncel, "Fiyatların artacağı endişesi vardı. Bu da suni artışları getiriyordu. Maliyetlerdeki düşüş fiyatlara yansıyacak. Yüzde 20'ye yakın bir düşüş görülebilir" dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, çok kritik bir zamanda müdahalenin geldiğini belirterek, "Bu müdahale çok yerinde oldu, piyasada güven havası sağlandı. Bu sürdürülebilir bir şekilde devam ederse fiyatlarda yüzde 10-20 arasında bir gerileme görebiliriz" derken rafların yarısından fazlasında ithal ürün olduğunu anlatarak, "Bu ürünlerde fiyat düşüşü önümüzdeki dönemde görülecektir. Ancak et ve süt ürünlerinde dövizden bağımsız bir artış var" ifadelerini kullandı.