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Turkovac'ı geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü: Gururluyuz ve mutluyuz

Turkovac'ı geliştiren Kayseri Erciyes Üniversitesi Rektörü: Gururluyuz ve mutluyuz

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Turkovac aşısının acil kullanımı onayı almasından dolayı gururlu ve mutluyuz. 1,5 yıldır bu anı bekliyorduk. Biz en başından beri bunu başaracağımızı biliyorduk" dedi.

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ERÜ Tıp Fakültesi Aşı Uygulama Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB desteğiyle üniversite tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen Turkovac aşısının acil kullanım başvurusu kabul edildi. 

Başvurunun kabul edilmesiyle ERÜ yönetimi ve aşı ekibi, büyük mutluluk yaşadı. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Turkovac aşısının acil kullanımı onayı almasından dolayı çok gururlu ve mutluyuz. 1,5 yıldır bu anı bekliyorduk. Bu zaman içinde gece gündüz çalışmalarımızı yürütüyorduk. Gerek aşı Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ekibi ve bizler özveri ile çalıştık. Biz en başından beri bunu başaracağımızı biliyorduk. Preklinik çalışmayı, Faz 1, Faz 2 çalışmalarını üniversitemizde bitirmemiz bizi ayrıca gururlandırdı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti tarihinde aslında bir ilkti. Bir aşının aynı faz aşamalarında aynı üniversitede başarı ile bitirilmesi ilk ve büyük bir başarıydı" diye konuştu.

Gönüllülerimizi davet ediyorum

Faz 3 aşamasından sonraki süreci Sağlık Bakanlığı'nın koordine ettiğini söyleyen Rektör Çalış, "Biz protokol karşılığında aşımızı TÜSEB'e devrettik. Biz Erciyes Üniversitesi olarak her aşamada çalışmanın içindeydik. Faz 3 aşamasında üniversitemiz uygulama merkezlerinden biriydi. 2 doz Sinovac olup 3'üncü dozu Turkovac yaptırmak isteyen hastalarda daha hızlı ilerleme kaydedildi. Acil kullanım onayı alındı. Hala Faz 3 çalışmaları devam ediyor. Gönüllülerimizi üniversitemize davet ediyorum. Faz 3'ün de bir an önce bitmesi gerekiyor. Mutluyuz ve gurur duyuyoruz. Aykut Özdarendeli ve ekibi başta olmak üzere üniversitemizi tebrik ediyorum" dedi. 

Sonuçlar iyi çıkmasa acil kullanım izni verilmezdi

Turkovac aşısına çok güvendiklerini söyleyen Rektör Çalış, "Olayın başından itibaren daha hiçbir yerden destek almazken Erciyes Üniversitesi'nde bu iş başlamıştı ve preklinik çalışması devam ediyordu. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB'den çağrı geldi. Hem Erciyes Üniversitesi hem de TÜSEB bütçesi ile çalışma desteklenmiş oldu. Faz 3 aşamasında sonuçlar iyi çıkmasa zaten acil kullanım izni verilmezdi. Biz aşımıza güveniyorduk. Sonucunu da almış olduk. Milli bir aşımız olmasından dolayı mutluyuz ve gururluyuz çünkü dünyada bunu başaran parmak sayını geçmeyecek ülke var. Bunlardan biri de Türkiye. Araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nin bunu başarması ayrıca gurur verici bir olay" diye konuştu.

Yüzde 100 etkili olduğunu gördük

Turkovac'ın 'Alfa' varyantı üzerinde yüzde 100 etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Çalış, "Biz tabi ki boş durmayacağız. Diğer varyantlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bekleyen yarım kalan Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı aşımız var. Buna devam edeceğiz. Erciyes Üniversitesi birçok aşı konusunda çalışmalarını devam ettirecek. 'Alfa' varyantında özellikle 'knockout mice' farelerde Turkovac aşımızın yüzde 100 etkili olduğunu gördük. Hemen 'Delta' varyantına geçtik. 'Delta' varyantı ile ilgili 'knockout mice' farelerde 1'inci dozlama bitti 2'nci dozlama da yapıldı. Bu bir süreçtir. İnsan serumları üzerinde de biz 'Delta' varyantına karşı Turkovac aşısının etkisini ayrı koldan araştırıyor. Çalışmalar devam ediyor. Neticelendirmeden bir şey demek zor" dedi. 

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