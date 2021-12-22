Joachim Löw'ün Fenerbahçe kararını Alman basını duyurdu

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından ismi gündeme gelen Joachim Löw, sarı-lacivertli takımı çalıştırmaya sıcak bakmıyor.

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Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından ismi gündeme gelen teknik direktörlerden biri Joachim Löw oldu. Alman teknik adamla ilgili Sport Bild'de dikkat çeken bir habere yer verildi.

Sport Bild'in haberine göre; Joachim Löw, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Alman teknik adamın hayalindeki ligin İspanya olduğu ancak Real Madrid'in Carlo Ancelotti, Barcelona'nın da Xavi ile anlaşması nedeniyle kısa vadede bunun mümkün olmadığı belirtildi. Joachim Löw için İngiltere Premier Lig'in de alternatiflerden biri olduğu kaydedildi.

Üst düzey takım istiyor

Löw'ün Bundesliga'da ise Borussia Dortmund ve Bayern Münih dışında bir takım çalıştırmasının zor olduğu vurgulandı. Löw'ün üst düzey bir takımdan teklif gelmediği sürece takım çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.