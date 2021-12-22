BIST 1.804
DOLAR 12,38
EURO 14,05
ALTIN 719,89
HABER /  GÜNCEL

Gündüz Bey kimdir kaç yaşında neden öldü? Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte kim?

Gündüz Bey kimdir kaç yaşında neden öldü? Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte kim?

ATV'nin büyük ses getiren dizisi Kuruluş Osman 76. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Osman Bey postunu kardeşi Gündüz Bey'e bırakacak. Peki Gündüz Bey kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

Abone ol

Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan gelen Gündüz Bey, bazı kaynaklara göre, Osman Gazi ile beylik mücadelesine girişmiştir. Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Gündüz Bey'in beylik görevine gelmesiyle akıbeti merak konusu olurken, izleyenler de Gündüz Bey'in nasıl öldüğünü sorgulamaya başladı. İşte, Gündüz Bey nasıl öldü? sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılar.

Gündüz Bey kimdir: Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Vezir Alemşah eşi ve çocukları kimdir? Vezir Alemşah ölümü tarihte nasıldı?
Vezir Alemşah eşi ve çocukları kimdir? Vezir Alemşah ölümü tarihte nasıldı?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ABD ordusunun koronavirüs ve varyantlarına karşı tek aşı geliştirdiği iddia edildi
ABD ordusunun koronavirüs ve varyantlarına karşı tek aşı geliştirdiği iddia edildi
Düşüşe geçen döviz kurları fırsatçı ve stokçuları ağlattı
Düşüşe geçen döviz kurları fırsatçı ve stokçuları ağlattı
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç yaşında kimdir gerçekte evli mi?
Sadakatsiz Gönül Güçlü kaç yaşında kimdir gerçekte evli mi?
YÖK açıklama yaptı! Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin uygulamada değişiklik
YÖK açıklama yaptı! Yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin uygulamada değişiklik
Gaziantep'de dehşet! 2 pitbull köpeği 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
Gaziantep'de dehşet! 2 pitbull köpeği 4 yaşındaki çocuğa saldırdı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Bu yıl terör örgütünden kaçan 200 terörist teslim oldu
Bu yıl terör örgütünden kaçan 200 terörist teslim oldu
Set çalışanlarına küfür etmekle suçlanan Burak Özçivit'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
Set çalışanlarına küfür etmekle suçlanan Burak Özçivit'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı