Gündüz Bey eşi ve çocukları kimdir? Tarihte Gündüz Bey nasıl ölüyor?

ATV'nin büyük ses getiren dizisi Kuruluş Osman 76. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Osman Bey postunu kardeşi Gündüz Bey'e bırakacak. Peki Gündüz Bey kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü?

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Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan gelen Gündüz Bey, bazı kaynaklara göre, Osman Gazi ile beylik mücadelesine girişmiştir. Kuruluş Osman'ın son bölümünde, Gündüz Bey'in beylik görevine gelmesiyle akıbeti merak konusu olurken, izleyenler de Gündüz Bey'in nasıl öldüğünü sorgulamaya başladı. İşte, Gündüz Bey nasıl öldü? sorusunun yanıtını merak edenler için ayrıntılar.

Gündüz Bey kimdir: Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

Tarihi kayıtlarda geçen Gündüz Alp yetişkin bir ömre kadar uzanıyor, hatta Ertuğrul Gazi’den sonra Kayı Boyu’nun beyi olmak için kardeşi Osman Gazi ile mücadele ediyor.

Yani Gündüz Alp çocuk yaşta ölmemiş, yetişkin kişiliğe ulaşmış ve Osman Gazi ile giriştiği beylik mücadelesini kaybetmesine rağmen yine de kardeşinden ayrılmamıştır.

Eskişehir'de sancak beyliği yapan Gündüz Alp, Bizans ile yapılan hemen hemen her savaşa katıldı fakat İnegöl'ün alınışı sırasında şehit düştü.