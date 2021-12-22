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Boran Alp kimdir tarihte nasıl öldü Kuruluş Osman Boran Alp hayatı

Boran Alp kimdir tarihte nasıl öldü Kuruluş Osman Boran Alp hayatı

ATV'nin büyük ses getiren dizisi Kuruluş Osman 76. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Osman Bey'e bağlılığını bildiren Boran Alp merak konusu oldu. Peki Kuruluş Osman'daki Boran Alp kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp karakterine hayat veren Yiğit Uçan kimdir?

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Bu akşam ATV ekranlarında Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.  Boran Alp rolünü oynayan Yiğit Uçan, İstanbul'da doğdu ve çeşitli dizilerle ekranda yer aldı. Şu sıralar ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Boran Alp'e hayat veriyor. Peki, Yiğit Uçan aslen nereli?

Boran Alp kimdir, nasıl öldü: Boran, Osman Bey'in yakın arkadaşı ve sevdiği bir alpidir. Osman Bey emri ile canını verebilecek sadık bir asker ve korkmayan bir yiğittir. Kayı obasının sevilen alplerinden biri olan Boran oldukça zeki ve çevikde bir alptir.

Yiğit Uçan kimdir: Uçan, 11 Aralık 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslen Bosna Herseklidir. Avcılar 50. Yıl Lisesi ve Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinden mezun oldu. 2012 yılında dünyaevine giren Yiğit Uçan'ın iki çocuğu vardır.

2018 yılında TRT ekranlarına gelen Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2019’dan itibaren Kuruluş Osman dizisinde Boran karakterini canlandırdı.

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