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Hatayspor'u deviren Konyaspor zirveden uzaklaşmadı

Hatayspor'u deviren Konyaspor zirveden uzaklaşmadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor deplasmanda Hatayspor'u 3-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

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Hatayspor ile Konyaspor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Konyaspor 3-1 kazandı.

Hatayspor, 3. dakikada El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor, 29. dakikada Mpoku'nun golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Konuk ekipte, 31. dakikada Adekugbe ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. ilk yarıyı 1-1 sona erdi.

10 kişi kalan rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele alan Konyaspor, 54. dakika Mpoku ve 90+2. dakikada Ahmed Hassan'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Konyaspor'da Ahmet Çalık, 81. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Zirve takibini sürdüren Konyaspor, puanını 36'ya çıkardı ve haftayı lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde tamamladı. Hatayspor ise 29 puanda kaldı.

Konyaspor gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Hatayspor ise Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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