DSÖ'den korkutan uyarı: Omicron fırtınası geliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Omicron'un baskın hale gelmeye başladığını anımsattı. Kluge, "Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gittikçe daha çok ülkede ortaya çıkan Omicron varyantı kaynaklı vakalara ilişkin açıklama yaptı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ülkeleri vakalarda 'önemli bir artışa' hazırlanmaları konusunda uyardı.

Salgından korunmak için üçüncü doz aşı önerisinde bulunan Kluge, Viyana'da düzenlediği basın toplantısında yeni varyantın Danimarka, Portekiz ve İngiltere gibi ülkelerde çoktan baskın hale geldiğini söyledi.

Kluge, "Başka bir fırtınanın geldiğini görebiliriz. Omicron, birkaç hafta içinde bölgedeki daha fazla ülkede hakim varyant olacak" dedi.

DSÖ Direktörü ülkelerin sağlık sistemlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı ve "Güçlendirici doz, Omicron'a karşı en önemli savunmadır" diye konuştu.