Türkiye 22 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 352 bin 438 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 095 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 126 milyon 565 bin 703'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Aralık 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 352 bin 438 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 19 bin 095 kişinin testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 816 oldu.

Artık kendi aşımız var

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Turkovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız.'' ifadelerini kullandı.

2. doz aşılama oranı yüzde 82,62 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,40 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,62 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 126 milyon 565 bin 703'ye yükseldi.

2. doz aşı olanların sayısı 51 milyon 282 bin 294 oldu

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 731 bin 257 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 282 bin 294 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 15 milyon 828 bin 350 kişiye aşı yapıldı.

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