ABD'de en az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı

ABD Gizli Servisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerini kaybeden kişi ve işletmelere yardım için kurulan destek programlarından en az 100 milyar dolar çalındığını açıkladı.

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Salgınla ilgili dolandırıcılıkları araştırmakla görevli ABD Gizli Servis Koordinatörü Roy Dotson, takip edilen vakalar ile ABD Çalışma Bakanlığı ve Küçük İşletme İdaresinden alınan veriler incelendiğinde salgın yardımı kapsamında yapılan ödemelerde dolandırıcılık tespit edildiğini aktardı.

Roy Dotson, 3.4 trilyon dolarlık salgın destek programları kapsamında yapılan ödemelerin yaklaşık yüzde 3'ünde usulsüzlükler yapıldığını söyledi.

Söz konusu yüzdenin büyük kısmını işsizlik maaşı ödemelerinin oluşturduğu belirtilirken ABD Çalışma Bakanlığı yaklaşık 87 milyar dolarlık işsizlik yardımının uygunsuz şekilde ödenmiş olabileceğini ve önemli kısmının dolandırıcılık olarak değerlendirilebileceğini açıkladı.

İşsizlik sigortası ve kredi dolandırıcılığı vakaları araştırılırken 1.2 milyar dolar paraya el konulduğu ve dolandırıcılıkla elde edilen 2.3 milyar dolarlık fonu iade edildiği belirtildi.

Salgın ödemelerindeki dolandırıcılıklara ilişkin 900'den fazla aktif soruşturmanın devam ettiği ve şu ana kadar 100 kişinin tutuklandığı aktarıldı.