İstanbul Tuzla'da yatalak hasta elektrikli battaniyenin yanması sonucu öldü

İSTANBUL Tuzla'da bir gecekonduda yaşayan 50 yaşındaki yatalak hasta, elektrikli battaniyenin yanması sonucu yanarak vefat etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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İSTANBUL Tuzla Postane Mahallesi Sunay Sokak'taki bir gecekonduda yaşayan 50 yaşındaki yatalak hasta Ayhan Köşker'in kullandığı elektrikli battaniye gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Öğle saatlerinde yardım amaçlı eve gelen sosyal hizmetler ekibi dumanı görünce ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede yatalak hasta olan Ayhan Köşker'in cansız bedenine ulaşıldı.