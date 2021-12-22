Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Takımının 37'de Burak ve 38'de Caner'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldığı karşılaşmaya Fatih Karagümrük kalecisi Viviano performansıyla damgasını vurdu. Bu sonucun ardından 29 puan ve averajla 4. sırada yer bulan Fenerbahçe, gelecek hafta Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 26 puanla 9. sırada yer alan Karagümrük ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

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29. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Nazım Sangare'nin sağdan son çizgiye yakın bir noktadan ortasında Adnan Uğur'un uzaklaştırmak istediği top Mesut'un önünde kaldı. Mesut'un penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta sağına uzanan kaleci Viviano gole izin vermedi.

31. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda Burak Bekaroğlu'nun kaleye giden meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada penaltıya sebebiyet veren Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise itirazlarından dolayı Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

56. dakikada Sosa'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş'ın şutunda top sağ direğin dibinden auta gitti.

71. dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahasına girerken kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta kaleci Viviano topu kornere tokatladı.

83. dakikada Nazım'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci Viviano üzerine gelen topu kontrol etti.

88. dakikada ceza sahasında sağdan Valencia'nın içeriye çıkardığı topla kale sahasının önünde Zajc buluştu. Uygun durumdaki Zajc'ın vuruşunda top yandan auta çıktı.

90+3. dakikada sağ taraftan Mesut Özil'in ceza sahasında arka direğe gönderdiği topta Valencia'nın yaptığı kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağın iki hamlede sahibi oldu.

90+4. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahasının içine yaptığı ortada savunma topu penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Valencia'nın şutunda bir kez daha Viviano meşin yuvarlağı kurtardı.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Fatih Karagümrük: 1 - 1 :Fenerbahçe

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Özdamar, Bahattin Duran, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Adnan Uğur (Dk. 74 Erhun Öztümer), Ahmed Musa (Dk. 82 Salibur), Bertolacci (Dk. 46 Luckassen), Karamoh (Dk. 46 Balkovec), Pesic (Dk. 61 Jimmy Durmaz)

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 78 Zajc), Mert Hakan Yandaş, Pelkas (Dk. 63 Serdar Dursun), Mesut Özil, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Rossi), Valencia

Goller: Dk. 31 Pesic (Fatih Karagümrük), Dk. 40 Mesut (P) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Dk. 37 Burak Bekaroğlu, Dk. 38 Caner Erkin (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 67 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)