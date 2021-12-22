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İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı

İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 106 bin 122 yeni vaka tespit edildi. Bu, salgının başından bu yana İngiltere'de görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

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İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de günün verileri açıklandı.

Günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Ülkede koronavirüs salgınında son 24 saatte 106 bin 122 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Aşılamada son durum

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 577 bin 782'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 156 bin 899'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 30 milyon 844 bin 888'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 vakaları da hızla artarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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