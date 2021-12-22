Gaziantep FK, Alanyaspor'a 2 golle geçti!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK , sahasında Alanyasporu 2-1 mağlup etti.Abone ol
Gaziantep FK ile Alanyaspor, Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Gaziantep FK, 2-1 kazandı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Furkan Soyalp ve 78. dakikada Diedhiou (kendi kalesine) kaydetti.
Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 25'e çıkardı. Alanyaspor ise 27 puanda kaldı.
Gaziantep FK gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Alanyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.