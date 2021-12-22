Ahmet Davutoğlu'na Zonguldak'ta saç bakım tıraşı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta çeşitli temaslarda bulundu. Davutoğlu, kent merkezinde esnafla görüştü, berber dükkanına girerek saçlarını düzelttirdi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta temaslarda bulundu.

Gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, gündeme ilişkin konuştu.

Davutoğlu daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Memur-Sen İl Temsilciliği de ziyaret eden Davutoğlu, kent merkezinde esnafla görüştü.

Davutoğlu esnaf ziyareti sırasında bir berber dükkanına girdi.

Gelecek Partisi lideri, berber dükkanına girerek saçlarını düzelttirdi.