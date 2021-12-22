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AK Partili Mustafa Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz

AK Partili Mustafa Elitaş: Kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kademeli doğal gaz tarifesini getireceklerini bildirdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü TBMM genel kurulunda doğal gaz faturalarına ilişkin açıklamada bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, doğal gaz faturalarıyla ilgili BOTAŞ'ın kademeli tarifeye geçmesini önererek il veya bölgelerdeki tüketime göre doğal gazın faturalanmasını istedi.

Yaşar'dan sonra yerinden söz alan Elitaş, "Arkadaşlarımızla istişare ettik. Bugün kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren meclis çalışmalarına başladığı anda kademeli doğal gaz tarifesini getireceğiz. Gerekçeler haklı, biz de bunu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyatla doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" diye konuştu.

Elitaş, BOTAŞ'ın özelleştirilmesinin de kesinlikle gündemlerinde olmadığını vurguladı.

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