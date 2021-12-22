Volkan Demirel: 45 dakika daha oynasak gol yemezdik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Maçın ardından Volkan Demirel beIN SPORTS'a konuştu. 40 yaşındaki çalıştırıcı hem penaltı pozisyonunu hem kırmızı kartları değerlendirdi.



Demirel, "Hem penaltı hem kırmızı kart, sonrasında Caner'in atılması. Kırmızı kartın doğal olduğunu söylüyorlar arkadaşlarımız. Caner'le konuşuyorum, dokunmam veya kötü bir şeyim olmadı dedi. Orada olmadığım için Caner'e inanmak zorundayım. Devre arasında hakeme sorduğumda cevap veremedi. Penaltıdan sonra ikinci bir ceza verilmiyor diye biliyordum ama Caner'in kırmızısına anlam veremedim. Hakemlere saygı duyuyorum, onlar için hiçbir zaman bir şey demeyeceğim." dedi.

45 dakika daha oynasak gol yemezdik

"1 hafta olacak. Formasyonlar, uzun süreli çalışmışsın veya dün gelmişsin" diyen Volkan Demirel, "Hiç önemi yok. Önemli olan istemek, hissetmek ve bunu arkadaşlarınla paylaşmak. Benim ne kadar istediğimi onlara anlattım, onlar da beni anladılar. Belki bir 45 dakika daha oynasak gol yemezdik. Bazı şeylerin örneğini gösterdik diye düşünüyoruz. Savunma nasıl yapılır, 9 kişi nasıl oynanır, hepsini bugün özet bir şekilde göstermeye çalıştık. Benim için güzel bir tecrübe oldu." diye konuştu.