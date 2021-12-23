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Isparta'da her şey bir anda oldu! Yaşlı çift neye uğradığını şaşırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta'da her şey bir anda oldu! Yaşlı çift neye uğradığını şaşırdı

ISPARTA'da bir evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçrarken ev sahibi yaşlı çift kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Olay, saat 14.45 saatlerinde Isparta Fatih Mahallesi 4986 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada başlayan alevler bir anda büyüyerek çatıya yayıldı. Neye uğradığını şaşıran 80 yaşındaki Hüseyin Dinçer ve eşi alevlerin büyümesiyle panik yaşayarak kendilerini sokağa attı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 5 ayrı ekibin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. Yangında kimse yara almazken Dinçer ailesinin evinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Fatih Mahallesi muhtarı Recep Gürdal, "Hüseyin Dinçer amcamızın çatı bölgesinde saat 14.45 sularında bacadan kaynaklanan yangın çıktı. 5 itfaiye aracıyla birlikte anında müdahale edildi. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Can kaybımız yok çok şükür mal kaybımız var, bunlar telafi edilir inşallah, devletimizin yetkilileri hemen geldiler müdahale ettiler" dedi.



"Kiremidin altından duman çıkmaya başladı"
Evi yanan 80 yaşındaki Hüseyin Dinçer, "Soba yanarken bacanın kurumlarının yandığını birkaç kez kontrol ettim duman çoğaldı, kiremidin altından duman çıkmaya başladı. Yukarı çıktım bacadaki çatlakların bulunduğu yerde kağıtlar tutuşmuş onları söndüremedim, bir anda alevler yükseldi İtfaiye çabuk geldi" dedi. Yangınla ilgili araştırmanın sürdüğü bildirildi.

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