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Pınar Karşıyaka son 16 turu için play-in oynama hakkı kazandı

Pınar Karşıyaka son 16 turu için play-in oynama hakkı kazandı

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Polonya ekibi Arged BM Stal'ı 86-69 yendi.

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Ostrow Wielkopolski kentindeki Ostrow Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-17 önde bitiren konuk ekip, devre arasına da 40-28 üstün girdi.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 67-51 önde geçtiği mücadeleden 86-69 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3 galibiyete ulaşan Pınar Karşıyaka, son 16 turu için play-in oynama hakkı kazandı. Yeşil-kırmızılı ekip, Kovid-19 vakaları nedeniyle 28 Aralık'a ertelenen BAXI Manresa (İspanya)-Hapoel Bank Yahav (İsrail) maçının sonucuna göre grupta ikinci ya da üçüncü olacak. Pınar Karşıyaka, grubu ikinci bitirmesi halinde Ukrayna temsilcisi Prometey, üçüncülüğü elde etmesi durumunda ise İspanya ekibi Lenovo Tenerife ile karşılaşacak.

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