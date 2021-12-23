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Somer Sivrioğlu çocukları kızı Derin ve oğlu Deniz kimdir, yaşları kaç?

Somer Sivrioğlu çocukları kızı Derin ve oğlu Deniz kimdir, yaşları kaç?

Masterchef'in sempatik jürisi Somer Sivrioğlu'nun 2 yıldır çekişmeli süren boşanma davası sonuçlandı ve 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı. 2 çocuk babası olan Somer Sivrioğlu evliyken eşini Pınar Kızılkaya ile aldatmıştı. Hala sevgilisi Pınar Kızılkaya ile birlikte olan Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? Somer Sivrioğlu eşi ve çocukları Derin, Deniz kimdir?

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Masterchef'in jüri üyelerinden biri olan 49 yaşındaki Somer Sivrioğlu bugün 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşandı. 2019 yılında açılan çekişmeli boşanma davası bugün sonuçlandı, Aslı Sivrioğlu boşandığı eşinden nafaka istemedi. Masterchef jürisi olan Somer Sivrioğlu 2019 yılında, evliylen Acun Medya çalışanı olduğu bilinen Pınar Kızılkaya ile yasak aşk yaşamaya başlamıştı. Bir kızı bir de oğlu olan Somer Şef'in çocukları Avusturalya'da yaşıyor. Peki Somer Şef'in eşi Aslı Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Pandemi nedeniyle uzayan boşanma süreci bugün sona erdi. İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu geldi. Gizli görülen duruşma basına kapalı yapıldı. Çift anlaşmalı olarak boşandı.

Somer Sivrioğlu'nun "Boşanmakta kararlı" olduğunu ifade ettiği, Aslı Sivrioğlu'nun ise nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

İki çocuklarının velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verildi. Somer Sivrioğlu da belirli günlerde çocuklarını görebilecek.

Somer Şef 2 yıl sonra sevgilisi ile görüntülenmişti: 

Aradan 2 yıl geçti, Somer Sivrioğlu uğruna eşini aldattığı sevgilisi Pınar Kızılkaya ile görüntülendi!

Sıcak havaya aldırmadan yürüyüş yapan ünlü şef, soruların üzerine yanındaki kişinin sevgilisi olduğunu söyledi: “Kendisi kız arkadaşım. Bugün yürüyüş yapalım dedik.” Ülke genelindeki yangınlar nedeniyle üzgün olduğunu da sözlerine ekleyen Sivrioğlu, “Annemler Bodrum’da. Çok şükür iyiler. Annem koah hastası olduğu için biraz etkilendi” diye konuşmuştu.

25 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya gelen Somer'in annesi de şef. Küçük yaşlardan beri yemeğe ilgili olan ünlü isim, Bilkent Turizm Otelcilik'ten mezun olduktan sonra 1996'da gittiği Avustralya'da 23 yıl kaldı.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Yurt dışındaki restoranlarda çalışan Somer Sivrioğlu, geleneksel yemeklerimizi barındıran menüsü ile Türk mutfağını tanıttı.

Somer Sivrioğlu'nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü
• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü
• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü
• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

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